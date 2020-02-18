Рязанцы смогут стать донорами костного мозга
Рязанская областная станция переливания крови и Национальный медицинский исследовательский центр гематологии (НМИЦ) заключили договор о сотрудничестве. Соглашение позволит развить базу типированных потенциальных доноров костного мозга, гемопоэтических стволовых клеток, которая ведется в НМИЦ гематологии.
Теперь рязанцы смогут добровольно войти в регистр доноров костного мозга, согласившихся предоставить свои кроветворные стволовые клетки для спасения жизни тех, кто нуждается в трансплантации костного мозга.
СПРАВКА «КП»
Костный мозг – это орган кроветворной системы, который находится в костях и зрительно похож на кровь. В нем находятся стволовые клетки, отвечающие за иммунитет, обновление и восстановление кроветворной системы. Поэтому донорский костный мозг применяется при лечении онкологических болезней, например, лейкозов, лимфом, нейробластом, наследственными заболеваниями кровеносной системы.
Важно, чтобы донор оказался совместим с реципиентом. Больному вводят здоровые стволовые клетки донора, и они восстанавливают способность его организма к нормальному кроветворению, уничтожая опухолевый клон. Иногда это единственная возможность сохранить человеку жизнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU