Рязанцы смогут стать донорами костного мозга

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:26:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанская областная станция переливания крови и Национальный медицинский исследовательский центр гематологии (НМИЦ) заключили договор о сотрудничестве. Соглашение позволит развить базу типированных потенциальных доноров костного мозга, гемопоэтических стволовых клеток, которая ведется в НМИЦ гематологии.

Теперь рязанцы смогут добровольно войти в регистр доноров костного мозга, согласившихся предоставить свои кроветворные стволовые клетки для спасения жизни тех, кто нуждается в трансплантации костного мозга.

СПРАВКА «КП»

Костный мозг – это орган кроветворной системы, который находится в костях и зрительно похож на кровь. В нем находятся стволовые клетки, отвечающие за иммунитет, обновление и восстановление кроветворной системы. Поэтому донорский костный мозг применяется при лечении онкологических болезней, например, лейкозов, лимфом, нейробластом, наследственными заболеваниями кровеносной системы.

Важно, чтобы донор оказался совместим с реципиентом. Больному вводят здоровые стволовые клетки донора, и они восстанавливают способность его организма к нормальному кроветворению, уничтожая опухолевый клон. Иногда это единственная возможность сохранить человеку жизнь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские онкологи провели уникальную операцию по удалению опухоли

На операционный стол попала 55-летняя пациентка с рецидивным новообразованием. Первую операцию ей провели более 30 лет назад (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU