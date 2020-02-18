Рязанцев пригласили на публичные слушания по изменению Правил застройки

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:30:30+03:00

Речь идет о границах территориальных зон в районе Славянского проспекта, улицы Голенчинская, Голенчинского шоссе и улицы Баженова.

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20 февраля в Рязани пройдут публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки, сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о приложении, в котором содержатся сведения о границах территориальных зон в районе Славянского проспекта, улицы Голенчинская, Голенчинского шоссе и улицы Баженова.

Изменения вносятся для приведения Правил в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

«Обращаем внимание на то, что вопросы, касающиеся дальнейшего развития указанной территории, в том числе ее застройки и благоустройства, не относятся к теме указанных публичных слушаний», — говорится в сообщении чиновников.

Слушания пройдут в 18:00 по адресу: улица Введенская, 107, кабинет 219.

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ИСТОЧНИК KP.RU