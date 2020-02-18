2020-02-18T15:35:24+03:00
Экономика

В Рязанской области будут испытывать биопрепараты

Внедрением отечественных разработок займется компания «Иннопрактика», научное сопровождение обеспечит РГАТУ
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области будут испытывать биопрепараты.В Рязанской области будут испытывать биопрепараты.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Рязанская область станет площадкой для испытаний биопрепаратов в агропромышленном комплексе. Программа стартует в марте 2020-го. Ее реализацию 18 февраля губернатор Николай Любимов обсудил с представителями компании «Иннопрактика».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со слов директора по стратегическим партнерствам Анастасии Павленко, на начальном этапе предстоит решить вопрос о создании испытательного центра агротехнологий:

- Это научно-образовательная площадка, объединяющая экспертов, ориентированных на развитие региона в области сельского хозяйства. Хочу подчеркнуть, что проект является долгосрочным и направлен на создание устойчивых кооперационных связей между рязанскими предприятиями АПК и ведущими научными центрами России, - сказала Павленко.

Суть в том, что «Иннопрактика» отбирает перспективные отечественные разработки, в том числе призванные заменить зарубежные, и организует испытание этих технологий в условиях реального производства. Интерес к участию в программе уже проявили несколько сельхозпредприятий, в том числе «Авангард», «Вакинское Агро» и «Русь». Научное сопровождение обеспечит Рязанский государственный агротехнологический университет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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