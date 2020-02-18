Стало известно, как будет работать рязанская почта в праздничные дни

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:59:22+03:00

У почтальонов будет два выходных дня, еще пару дней - сокращенные

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23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений почтовой связи по Рязанской области. В эти дни почтальоны не будут доставлять корреспонденцию, а также вынимать письма из почтовых ящиков.

22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. Рязанский почтамт в эти дни будет работать с 09:00 до 17:00.

24 февраля и 9 марта отделения работают по графику работы воскресенья. Рязанский почтамт — с 09:00 до 18:00, а отделения №№35, 37, 44 и 48 — с 09:00 до 14:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU