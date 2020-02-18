2020-02-18T13:01:19+03:00
Происшествия

В Скопине полицейского нашли мертвым на рабочем месте

По неофициальной информации, он совершил самоубийство
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17 февраля в Скопине на своем рабочем месте найден мертвым сотрудник полиции. Как сообщает издательство «Пресса», его тело около 20.00 обнаружили сослуживцы.

Оставляя подробности при себе, правоохранительные органы официально подтверждают только сам факт гибели коллеги, который стал основанием для проверки межрайонного отдел Следственного комитета.

На этом фоне поступает неофициальная информация. Так, «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник пишет, что погибший – 44-летний сотрудник ГИБДД – покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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