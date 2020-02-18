2020-02-18T11:38:59+03:00
Общество

В Рязанской области объединили еще две районные больницы

Власти региона продолжают оптимизировать здравоохранение. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов
Яков РЫКОВ
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В Рязанской области объединили две районные больницы. Соответствующее распоряжение 14 февраля подписал губернатор Николай Любимов. Речь идет о Сапожковской районной больнице и Шиловском межрайонном медицинском центре.

Сделано это для «повышения эффективности использования ресурсов государственных бюджетных учреждений региона».

«Считать ГБУ РО «Шиловский ММЦ» правопреемником ГБУ РО «Сапожковская РБ»», - говорится в документе.

Напомним, ранее власти объединили больницу №10 с рязанской ОКБ, а также присоединили станцию скорой помощи к БСМП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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