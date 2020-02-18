В Рязанской области объединили еще две районные больницы
В Рязанской области объединили две районные больницы. Соответствующее распоряжение 14 февраля подписал губернатор Николай Любимов. Речь идет о Сапожковской районной больнице и Шиловском межрайонном медицинском центре.
Сделано это для «повышения эффективности использования ресурсов государственных бюджетных учреждений региона».
«Считать ГБУ РО «Шиловский ММЦ» правопреемником ГБУ РО «Сапожковская РБ»», - говорится в документе.
Напомним, ранее власти объединили больницу №10 с рязанской ОКБ, а также присоединили станцию скорой помощи к БСМП.
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ИСТОЧНИК KP.RU