В Рязани одну из улиц назовут именем Романа Соколова

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:50:58+03:00

Герой России погиб в 2000 году в Чеченской республике

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В марте одну из рязанских улиц назовут именем воина-десантника, Героя России Романа Соколова. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на встрече с родными погибшего воина.

— Мы гордимся вашим сыном. Я уверен, что память о нем и его подвиге будет храниться вечно, и на примере наших героических земляков будет воспитано еще не одно поколение юных рязанцев, – подчеркнул Любимов.

Напомним, Роман Соколов был заместителем командира легендарной 6 роты и погиб в сражении с боевиками на территории Чеченской республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU