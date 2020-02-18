В Рязани одну из улиц назовут именем Романа Соколова
В марте одну из рязанских улиц назовут именем воина-десантника, Героя России Романа Соколова. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на встрече с родными погибшего воина.
— Мы гордимся вашим сыном. Я уверен, что память о нем и его подвиге будет храниться вечно, и на примере наших героических земляков будет воспитано еще не одно поколение юных рязанцев, – подчеркнул Любимов.
Напомним, Роман Соколов был заместителем командира легендарной 6 роты и погиб в сражении с боевиками на территории Чеченской республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU