В рязанских школах на уроках показывают фильм Юрия Дудя о ВИЧ

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:47:08+03:00

Родители учеников рады, что некоторые учителя идут на такой шаг, чтобы просветить их детей

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В нескольких рязанских школах учителя вместо своих уроков показывали фильм известного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя «ВИЧ-2020». Об этом «Комсомолке» рассказали родители учеников.

— Не буду называть предмет и прошу не указывать школу, но это факт, — говорит одна из родительниц. — Считаю, что педагоги поступили правильно, несмотря на то, что в фильме присутствует ненормативная лексика. Более понятно и доходчиво до этой поры никто нашим детям об этой проблеме не говорил.

Технически просмотр фильма происходил следующим образом. Учитель просил детей достать свои мобильные телефоны и найти этот фильм. Но перед просмотром предупреждал, что в видео есть нецензурные слова. Так как фильм длится более двух часов, детям приходилось досматривать его уже вне школы.

Напомним, фильм Юрия Дудя «ВИЧ-2020» вышел 11 февраля и к настоящему моменту набрал более 13 миллионов просмотров.

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ИСТОЧНИК KP.RU