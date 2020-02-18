«Мармакс» рассказал о дворе с ландшафтным дизайном в центре города

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:56:22+03:00

В строительстве жилого комплекса девелопер обдуманно подошел к вопросу обустройства двора и предусмотрел зонирование дворовой территории

Изменить размер текста: A A

Девелопер «Мармакс» рассказал о закрытом дворе с ландшафтным дизайном в комплексе видовых квартир бизнес-класса «Наследие Современности» на ул. Маяковского. «Наследие Современности» — жилой комплекс в историческом центре города. Комплекс выделяется своим расположением, панорамным остеклением и закрытой территорией двора с ландшафтным оформлением.

Фото: компания "Мармакс".

— Наша команда понимает, насколько современному человеку важно быть ближе к природе. Мы решили создать новое внутреннее пространство для жителей наших комплексов на ул. Чапаева и Маяковского. Над созданием проекта внутренней территории будут работать ведущие ландшафтные дизайнеры Москвы, — пояснили в пресс-центре.

Совместно с ландшафтным бюро девелопер разрабатывает уникальный проект закрытого пространства. По проекту «Мармакс», уже известно, что во дворе будут высажены взрослые деревья, несколько видов декоративных кустарников, газоны, сезонные цветы в вазонах. Детские и спортивные площадки будут сделаны с учетом современных технологий и рекомендаций специалистов по развитию детей.

Фото: компания "Мармакс".

В строительстве жилого комплекса девелопер обдуманно подошел к вопросу обустройства двора и предусмотрел зонирование дворовой территории.

— Во дворе будет обустроена современная детская площадка из эко-материалов с различными игровыми модулями для развития воображения. Для более взрослых будет построена современная спортивная площадка с антитравматическим покрытием и функциональными уличными тренажерами от мировых производителей, — прокомментировали в «Мармакс».

Фото: компания "Мармакс".

«Наследие Современности» — жилой комплекс, который сочетает в себе динамику жизни в центре и приватность закрытого двора.

Подробную информацию об объекте и квартирах вы получите по телефону: (4912) 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU