С горя. Пьяный водитель в Ряжске заявил, что выпил после ДТП

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:43:31+03:00

Изменить размер текста: A A

16 февраля в Ряжске «Лада Приора» вылетела с дороги в кювет и опрокинулась. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, это случилось примерно в 6.15 на улице Луговой.

В результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка легкового автомобиля – ее госпитализировали. Водитель, который не справился с управлением, оказался пьян: при освидетельствовании прибор показал 0,818 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Автомобилист не захотел признаваться в том, что сел за руль нетрезвым. Полицейским он заявил, что выпил уже после ДТП.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU