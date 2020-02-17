На вторник в Рязанской области прогнозируют дождь и до +5

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:52:40+03:00

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В Рязанской области температура воздуха вновь приблизится к рекордно высоким значениям. 18 февраля она прогнозируется на уровне -2…+3°С ночью и 0…+5ºС днем.

Если взглянуть на исторические максимумы для этого дня, то в Рязани он составляет +3,4 (2019 год), в Елатьме +3,5 (1939), а, например, в Павельце +5,2 (2017).

Кроме того, во вторник может выпасть изрядное количество осадков (самое большое в текущем месяце), в том числе в виде дождя: ночью до 5 мм, днем до 3-5 мм.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, в темное время суток порывы 13-18 м/с, сообщается со ссылкой на данные Рязанского ЦГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU