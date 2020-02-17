В подъезде рязанского дома обнаружили окровавленного мужчину

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:17:10+03:00

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В подъезде на улице Бирюзова в Рязани обнаружили 29-летнего мужчину с колото-резаными ранами груди и поясницы. Полицейские передали потерпевшего бригаде скорой помощи, но прежде успели выяснить, что телесные повреждения – дело рук его 32-летнего приятеля, жильца того же дома.

Оказалось, что соседи выпивали дома у предполагаемого преступника, но в какой-то крепко поссорились: очевидцы рассказали, что из квартиры доносился шум. Дождавшись медиков, сотрудники патрульно-постовой службы зашли в жилище подозреваемого и задержали его.

Свою вину мужчина отрицать не стал. Против него возбудили уголовное дело об «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU