После объявленной ликвидации пожара шиловский завод продолжили тушить

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:46:53+03:00

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17 февраля в поселке Шилово случился пожар на одном из предприятий. Впоследствии выяснилось, что загорелся цех ООО «Концентрат», которое занимается производством солода и солодовых концентратов.

Областное ГУ МЧС, напомним, объявило о ликвидации возгорания в 10.50. Однако чуть позже местные журналисты получили информацию, отличную от официальной: как сообщает издательство «Пресса» со слов начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации района Владимира Кушниренко, по состоянию на 11.30 возгорание еще не было ликвидировано.

- Пожарные разбирают кровлю крыши и заливают очаг средствами тушения. Наблюдается большая задымленность, - поведал чиновник.

Пожар получил повышенный ранг. В результате случившегося никто не пострадал.

Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU