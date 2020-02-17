В поселке Шилово полсотни человек тушили загоревшийся завод
Пострадавших нет. Огонь распространился на 50 квадратных метров
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
Изменить размер текста:
17 февраля в поселке Шилово загорелось производственное здание. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, на вызов, поступивший в 8.34, выезжали 14 пожарных на 6 единицах техники, а всего на месте работали 48 человек и 19 единиц техники.
К тому моменту, когда пожар удалось локализовать, огонь успел распространиться на 50 квадратных метров. О полной ликвидации возгорания объявлено в 10.50.
В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU