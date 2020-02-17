2020-02-17T11:36:57+03:00
Происшествия

В поселке Шилово полсотни человек тушили загоревшийся завод

Пострадавших нет. Огонь распространился на 50 квадратных метров
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
Изменить размер текста:

17 февраля в поселке Шилово загорелось производственное здание. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, на вызов, поступивший в 8.34, выезжали 14 пожарных на 6 единицах техники, а всего на месте работали 48 человек и 19 единиц техники.

К тому моменту, когда пожар удалось локализовать, огонь успел распространиться на 50 квадратных метров. О полной ликвидации возгорания объявлено в 10.50.

В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24