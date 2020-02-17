По делу о загрязнении рязанских рек на 4 млрд назначена кассация
Арбитражный суд Центрального округа принял кассационную жалобу ООО «БиоФармКомбинат» по делу о загрязнении рек Кердь и Амшанка в Рязанской области. Судебное заседание по ее рассмотрению назначено на 24 марта.
Напомним, с производителя антисептиков взыскивают почти 4 млрд рублей за экологический ущерб, причиненный его выбросами в августе-сентябре 2018 года. Тогда водоемы приобрели «молочный» цвет, стала массово гибнуть рыба, экспертиза показала многократное превышение ПДК загрязняющих веществ.
В итоге предприятие проиграло региональному министерству природопользования в первой и апелляционной инстанциях. Остался прежним и размер компенсации. Приставы уже возбудили исполнительное производство.
Отметим, что ранее истец также прибегал к кассации, но по другому поводу - суд отказался арестовывать имущество «БиоФармКомбината». В этом случае юристы министерства потерпели неудачу.
ИСТОЧНИК KP.RU