По делу о загрязнении рязанских рек на 4 млрд назначена кассация

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:54:22+03:00

Проигравший в первой и апелляционных инстанциях завод предпринял еще одну попытку «спастись»

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Арбитражный суд Центрального округа принял кассационную жалобу ООО «БиоФармКомбинат» по делу о загрязнении рек Кердь и Амшанка в Рязанской области. Судебное заседание по ее рассмотрению назначено на 24 марта.

Напомним, с производителя антисептиков взыскивают почти 4 млрд рублей за экологический ущерб, причиненный его выбросами в августе-сентябре 2018 года. Тогда водоемы приобрели «молочный» цвет, стала массово гибнуть рыба, экспертиза показала многократное превышение ПДК загрязняющих веществ.

В итоге предприятие проиграло региональному министерству природопользования в первой и апелляционной инстанциях. Остался прежним и размер компенсации. Приставы уже возбудили исполнительное производство.

Отметим, что ранее истец также прибегал к кассации, но по другому поводу - суд отказался арестовывать имущество «БиоФармКомбината». В этом случае юристы министерства потерпели неудачу.

ИСТОЧНИК KP.RU