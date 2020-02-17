2020-02-17T10:05:05+03:00
Происшествия

В центре Рязани жестко столкнулись такси и «Газель»

Пострадали два человека – водитель и пассажир легковушки
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Утром 17 февраля в центре Рязани не поделили дорогу такси Datsun on-Do и «Газель». Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УГИБДД, в результате ДТП пострадали два человека.

Инцидент, последствия которого запечатлел участник сообщества «ДТП. Аварии. Рязань», случился около 7.30 у дома №74 на улице Свободы. По предварительной информации, водитель 1951 года рождения, ехавший на микроавтобусе в сторону улицы Маяковского, совершил столкновение с легковым автомобилем под управлением 43-летнего мужчины.

В результате в больницу с различными травмами доставили водителя Datsun и его пассажира – молодого человека 1999 года рождения.

Фото: vk.com/ryazandtp (Максим ЗОТОВ).

Фото: vk.com/ryazandtp (Максим ЗОТОВ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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