В Рязани создадут рабочую группу для контроля за маршрутками

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:21:39+03:00

Также чиновники заявили, что проверят правильность посадки и высадки пассажиров на остановках

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В Рязани планируется создать рабочую группу для контроля за маршрутками, в которую войдут представители общественности. Такая информация прозвучала во время личного приема граждан главой администрации города Еленой Сорокиной.

Тему работы общественного транспорта, причем именно коммерческого, подняли жительницы улиц Новоселов и Зубковой. Речь шла о соблюдении водителями порядка посадки и высадки пассажиров.

«В ближайшее время будут проведены мероприятия по мониторингу работы общественного транспорта на остановках с целью выявления фактов посадки и высадки вне действия знака «Остановка общественного транспорта», пишет пресс-служба городской администрации.

Материалы о нарушениях отправят в Гостранснадзор, который должен принять соответствующие меры.

Кроме того, после обращения рязанцев «Дирекции благоустройства города» поручили усилить контроль за сбором и вывозом мусора с остановок.

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ИСТОЧНИК KP.RU