Рязанский «Водоканал» заказал водолазов на обследование дна Оки

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:16:09+03:00

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МП «Водоканал» опубликовал объявление об обследовании водоприемных оголовков и прилегающей акватории водоочетной станции 1 подъема Оской ОВС. Согласно аукционной документации, в течение пяти дней водолазы должны обследовать все дно акватории, а также конструкции подводных частей гидротехнических сооружений и очистить их от обрастаний.

На все работы будет выделено максимум 199 907 тысяч рублей.

Напомним, уже не первый месяц жители Рязани высказывают претензии по поводу качества воды из-под крана. С улиц Новой, Фирсова, Быстрецкой, Новоселов, Большой Рыбацкой, Затинной, а также площади Попова, площади Театральной, Касимовском шоссе и других мест поступают сообщения о возвращении «рыбного» запаха (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU