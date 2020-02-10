Мэрия: В часы пик автобус №11 будет ходит по укороченному маршруту
В расписание автобуса №11 власти Рязани внесли корректировки, которые позволят сократить интервал движения, сообщает пресс-служба городской администрации. Новое расписание в часы пик предусматривает рейсы автобуса в поселок Борки от остановки «Дом художника» вместо Театральной площади.
Новое расписание автобуса №11 вступит в силу с 11 февраля.
Кроме того, жители поселка Борки попросили начальника управления транспорта Андрея Михно внести еще несколько корректировок в работу автобусов. Чиновник заверил, что эти вопросы обязательно рассмотрят.
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ИСТОЧНИК KP.RU