2020-01-30T18:13:25+03:00
Общество

Рязанцы узнали о своих долгах, не выходя из здания вокзала

Организаторами выступили судебные приставы и транспортная полиция
Александр КАРАВАЕВ
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Фото: транспортная полиция Рязани.Фото: транспортная полиция Рязани.
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Некоторым из нас приходилось становиться «должниками поневоле», когда начислялся штраф или пеня по налогам, о которых мы по тем или иным причинам не знали. А значит, человек попадает в ранг неплательщиков, что может негативно отразиться на его репутации. Например, кредитной истории, в результате чего банк может отказать в займе.

30 января судебные приставы и транспортные полицейские Рязани провели совместную акцию «Узнай свою задолженность». Сотрудники ведомств вышли к пассажирам городских железнодорожных вокзалов, чтобы ответить на все интересующие вопросы, связанные с просрочками в оплате налогов, штрафов, банковских платежей. Кроме того, у посетителей была уникальная возможность получить профессиональную консультацию по каждой отдельно взятой ситуации и скорейшему выходу из рядов должников.

В этот раз должников обнаружить не удалось. На вокзалы ходят ответственные люди?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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