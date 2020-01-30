В Рязанской области зарастают свыше 200 гектаров яблоневых садов

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:38:08+03:00

К сожалению, это далеко не единственный случай в Рязанской области, когда яблоневые сады оказываются не нужны владельцу. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

За это Россельхознадхор по материалам проверки местной администрации крупно оштрафовал ООО «Рязанские сады»

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Россельхознадзор оштрафовал ООО «Рязанские сады» на 200 тысяч рублей. Причина – зарастание сельскохозяйственных угодий на площади более 220 гектаров.

Имеются в виду именно земли, засаженные яблонями. За деревьями не ухаживают уже несколько лет. Некогда богатые угодья заросли сорняком, случайным кустарником и древесными побегами настолько, что узнать в этих «джунглях» фруктовый сад со стройными рядами яблонь уже не представляется возможным.

Проверка проводилась в октябре сотрудниками администрации Старожиловского района. Затем материалы передали в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, которое и возбудило административное дело по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».

Интересно, что ООО «Рязанские сады» в публикациях регионального минсельхоза давно стало упоминаться исключительно как предприятие, которое занимается выращиванием зерновых культур и разведением крупного рогатого скота.

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ИСТОЧНИК KP.RU