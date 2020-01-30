2020-01-30T16:02:31+03:00
Общество

Долой гречку! В детской рязанской ОКБ пациенты отказались от крупяного гарнира

После голосования выяснились предпочтения ребят – на обед они хотят рис, картошку и макароны
Яков РЫКОВ
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Долой гречку! В детской рязанской ОКБ пациенты отказались от крупяного гарнира. Фото: миндрав Рязанской области.Долой гречку! В детской рязанской ОКБ пациенты отказались от крупяного гарнира. Фото: миндрав Рязанской области.
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В рязанской детской ОКБ пациенты проголосовали за отмену гречки. Напомним, эксперимент с голосованием за любимое блюдо в столовой начали в декабре. Тогда детям предложили самим выбирать, что они будут есть (читать подробнее). Дети голосовали за одно из предложенных блюд, а на следующий день получали его на обед. Через месяц специалисты отметили одну особенность - дети не хотят есть гречку.

— На обед наши пациенты получают гречку в виде гарнира или с тушеным мясом. Но каждый раз они голосовали за рис, картошку и макароны, — говорит главный врач ОДКБ Инна Лебедева. — Кроме того, детям совсем не хочется есть капустную запеканку и котлету с капустой. Пришлось усовершенствовать меню и построить рацион так, чтобы он нашим маленьким пациентам нравился.

Теперь необходимые белки, жиры и углеводы пациенты получают за счет других блюд. В больнице ввели новый гарнир – зеленый горошек, творожную запеканку со сладким соусом и груши на десерт, к чаю добавился шиповник, а на первое стали готовить еще и рассольник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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