2020-01-30T14:28:53+03:00
Звезды

В Рязани выступит один из ярчайших российских скрипачей Айлен Притчин

Он исполнит концерт для скрипки с оркестром Игоря Стравинского, произведения Бетховена, Респиги и Шнитке
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12 февраля в Рязанской филармонии выступит один из главных героев недавно прошедшего XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского – скрипач Айлен Притчин. В сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова музыкант исполнит концерт для скрипки с оркестром Игоря Стравинского. Также в программе прозвучат симфонические произведения Людвига ван Бетховена (Симфония № 8 фа мажор op.93 ), Отторино Респиги (Старинные танцы и арии для лютни - сюита № 3) и Альфреда Шнитке («(Не) сон в летнюю ночь»).

Предварять выступление будет лекция-беседа, которую проведут музыковед Алла Сысоева и сотрудник пресс-службы Рязанской филармонии Евгения Породина. Они расскажут, как переплетались эпохи в истории музыкального искусства.

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны»

НАША СПРАВКА

Айлен Притчин – один из самых ярких российских скрипачей своего поколения, обладатель множества наград. Родился в 1987 году в Ленинграде. Окончил Среднюю специальную музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории, затем Московскую консерваторию. Играл в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени П. И. Чайковского, венском Концертхаусе, амстердамском Консертгебау, зальцбургском Моцартеуме, парижском Театре Елисейских Полей и других известных сценах.

Афиша концерта.

Афиша концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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