2020-01-30T14:38:11+03:00
Происшествия

В Новомичуринске умер инструктор по плаванию, которого нашли с раной на лбу

Следственный комитет проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося
Александр РАДЫГИН
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Фото: youtube.com.Фото: youtube.com.
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В ночь на 28 января в больнице города Новомичуринска от черепно-мозговой травмы скончался 24-летний инструктор по плаванию Кирилл Матюгин. Об этом «Комсомолке» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Накануне молодого человека нашли лежащим на территории гаражного кооператива «Луч». На его лбу была рана. Его срочно госпитализировали, но помочь парню так и не смогли, он скончался, не выходя из комы.

— Он работал в Подмосковье инструктором по плаванию, в Новомичуринске бывал наездами, — говорит один из его знакомых. — Рядом с телом якобы нашли бутылку из-под водки, на лбу была рана от штыря. По городу ходят слухи, что его избили, но эта версия, насколько знаю, не подтверждается – несчастный случай.

В настоящее время следователи Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку, во время которой установят точную причину смерти парня, а также все обстоятельства случившегося. Однако, сейчас уже известно, в гараже молодой человек был с девушкой. Потом она ушла домой, но продолжала переписываться с ним в одном из мессенджеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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