2020-01-30T13:46:44+03:00
Общество

Коронавирус не пройдет? В Рязани работает мощное инфекционное отделение для борьбы с заразой

Министр регионального здравоохранения рассказал депутатам о мерах профилактики в борьбе с инфекцией
Роман КАРПОВ
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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29 января во время «правительственного часа» в Рязанской областной Думе министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий сообщил о полной готовности лечебных учреждений к работе с новой коронавирусной инфекцией.

По словам Прилуцкого, больницы и поликлиники готовы к приему таких больных, и этот вопрос находится на постоянном контроле:

— Что такое коронавирус? Это та же самая атипичная пневмония, — заявил чиновник. — Поэтому во всех наших медучреждениях есть все необходимые расходники для отбора проб, противовирусные препараты для экстренной профилактики и лечения, дезинфицирующие средства индивидуальной защиты, транспорта и так далее. У нас мощное инфекционное отделение, поэтому угрозы распространения коронавируса в Рязани нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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