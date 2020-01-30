Коронавирус не пройдет? В Рязани работает мощное инфекционное отделение для борьбы с заразой
29 января во время «правительственного часа» в Рязанской областной Думе министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий сообщил о полной готовности лечебных учреждений к работе с новой коронавирусной инфекцией.
По словам Прилуцкого, больницы и поликлиники готовы к приему таких больных, и этот вопрос находится на постоянном контроле:
— Что такое коронавирус? Это та же самая атипичная пневмония, — заявил чиновник. — Поэтому во всех наших медучреждениях есть все необходимые расходники для отбора проб, противовирусные препараты для экстренной профилактики и лечения, дезинфицирующие средства индивидуальной защиты, транспорта и так далее. У нас мощное инфекционное отделение, поэтому угрозы распространения коронавируса в Рязани нет.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанец побывал в опустевшем из-за коронавируса китайском городе
На улицах третьего по величине мегаполиса Поднебесной нет ни людей, ни машин (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU