Убийство сасовских пенсионеров раскрыли при помощи полиграфа

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:22:04+03:00

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Стало известно, что громкое убийство пожилой пары в городе Сасово в феврале прошлого года, удалось раскрыть при помощи полиграфа. Об этом сообщает издательство «Пресса», ссылаясь на сотрудников Следственного комитета.

Как рассказали следователи, подозреваемому молодому человеку предложили пройти проверку на «детекторе лжи». Когда же он согласился, то его опросили дважды. И если в первый раз парень справился с вопросами, спокойно на них ответив, то потом устройство показало устойчивую реакцию на обман.

После этого, подкрепив обвинение неопровержимыми доказательствами, удалось получить от подозреваемого признательные показания. Оказалось, что на преступление он пошел, чтобы завладеть деньгами супругов.

Дело передано для рассмотрения в Сасовский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU