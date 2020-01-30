На федеральном канале призвали разобраться в деле рязанской многодетной семьи

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:17:49+03:00

У Светланы Соловьевой пытаются отобрать приемных детей, которые сами признались, что оболгали ее

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Многодетная семья Соловьевых из Сапожка пришла на шоу «Мужское и женское» на «Первом канале». Там Светлана и ее приемные дочери рассказали, что больше года их пытаются разлучить, а все из-за последствий детской обиды.

- Мы написали на маму заявление из-за того, что она отняла у нас телефоны.

- Того, что получилось, мы не ожидали, - сказали девочки на камеру.

В трех заявлениях говорилось, что дети якобы по 5 дней не едят, что мать их избивает и одевает в картофельные мешки. Хотя сами дочери, все осознав, от своих слов отказались, а изложенные факты не подтвердились ни медицинскими документами, ни показаниями других людей, районный прокурор Наталья Качанова предприняла несколько попыток уголовного преследования (последнюю совсем недавно – 5 декабря).

Когда все началось, сестер отвезли в детдом, но там они сами начали проситься домой. Кроме одной девочки, которая, впрочем, тоже призналась, что солгала.

- Нам это надоело. Нам страшно, что нас могут забрать, - сказали дети в видео, выложенном в сеть.

Ведущий телепередачи Александр Гордон призвал вышестоящие органы проверить прокурора Сапожковского района на служебное соответствие, обстоятельно разобраться в деле и «перестать кошмарить семью».

Перешла дорогу. Мужское / Женское. Выпуск от 29.01.2020.О ситуации многодетной семьи Соловьевых из Сапожка.

ИСТОЧНИК KP.RU