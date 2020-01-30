В 2019 году более 800 рязанских предприятий выбрали мобильную связь «Ростелекома»

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:52:16+03:00

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В 2019 году 842 рязанских предприятия выбрали мобильную связь от ПАО «Ростелеком». Организации приобрели для своих сотрудников более 3300 SIM-карт, подключившись к линейке тарифов «Вызов» или к пакетному предложению «Быть в плюсе».

Линейка «Вызов» включает в себя три тарифных плана, в каждом из которых корпоративные клиенты получают безлимитные звонки на мобильные и городские номера «Ростелекома», бесплатное общение в социальных сетях и мессенджерах, а также неограниченное использование «Яндекс. Навигатора» и «Яндекс. Карт». В зависимости от тарифа абонент получает от 500 до 2000 минут разговоров с абонентами других операторов, от 100 до 300 SMS и MMS по всей России, а также от 15 до 40 Гб мобильного интернет-трафика. Кроме того, на любом из трех тарифов доступна дополнительная функция безлимитного интернета.

— Наша компания – надежный партнер для населения, бизнеса и государства. С «Ростелекомом» предприниматели могут быть уверены в качестве мобильной связи: с помощью нашего сервиса удобно выстраивать бизнес-процессы и общаться с партнерами без ограничений. Мы предлагаем выгодные тарифы, в которые включены и другие услуги. Например, чаще всего рязанские бизнесмены выбирают «Быть в плюсе» – пакетное предложение, с которым можно значительно экономить на мобильной связи, — рассказывает директор филиала в Тульской и Рязанской областях ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

В комплексное решение «Быть в плюсе» входят базовые услуги цифрового провайдера – мобильная связь и доступ в Сеть, а также любой сервис на выбор: «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «СМС реклама», «Номер 8 800», «Видеонаблюдение» или «Виртуальная АТС». Дополнительные услуги доступны со скидкой 50%. Подключить «Быть в плюсе» можно в офисах продаж, на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 3000.

ИСТОЧНИК KP.RU