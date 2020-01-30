Хамбушевскую свалку ликвидируют по федеральному проекту
Свалку в районе Хамбушево ликвидируют, а земли под ней рекультивируют. Ее площадь превышает 11 гектаров, а более 70% отходов, как заявили в администрации Рязани, приходятся на древесину (туда свозили спиленные деревья).
При этом городские власти признают, что свалка – несанкционированная. 82 млн на ее ликвидацию они получили из областного и федерального бюджетов, пробившись в федеральный проект «Чистая страна».
Согласно проекту, работы пройдут в два этапа:
- переработка древесно-кустарниковых отходов на месте и вывоз остальных на полигоны (2020 год);
- формирование откосов, постройка системы водоотведения, высадка многолетних трав (2021 год).
Как сообщает admrzn.ru, через четыре года на месте нынешней свалки можно будет высадить лес.
ИСТОЧНИК KP.RU