Хамбушевскую свалку ликвидируют по федеральному проекту

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:10:21+03:00

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Свалку в районе Хамбушево ликвидируют, а земли под ней рекультивируют. Ее площадь превышает 11 гектаров, а более 70% отходов, как заявили в администрации Рязани, приходятся на древесину (туда свозили спиленные деревья).

При этом городские власти признают, что свалка – несанкционированная. 82 млн на ее ликвидацию они получили из областного и федерального бюджетов, пробившись в федеральный проект «Чистая страна».

Согласно проекту, работы пройдут в два этапа:

- переработка древесно-кустарниковых отходов на месте и вывоз остальных на полигоны (2020 год);

- формирование откосов, постройка системы водоотведения, высадка многолетних трав (2021 год).

Как сообщает admrzn.ru, через четыре года на месте нынешней свалки можно будет высадить лес.

ИСТОЧНИК KP.RU