2020-01-30T09:10:21+03:00
Недвижимость

Хамбушевскую свалку ликвидируют по федеральному проекту

Отходы вывезут на полигоны, а землю рекультивируют
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
Изменить размер текста:

Свалку в районе Хамбушево ликвидируют, а земли под ней рекультивируют. Ее площадь превышает 11 гектаров, а более 70% отходов, как заявили в администрации Рязани, приходятся на древесину (туда свозили спиленные деревья).

При этом городские власти признают, что свалка – несанкционированная. 82 млн на ее ликвидацию они получили из областного и федерального бюджетов, пробившись в федеральный проект «Чистая страна».

Согласно проекту, работы пройдут в два этапа:

- переработка древесно-кустарниковых отходов на месте и вывоз остальных на полигоны (2020 год);

- формирование откосов, постройка системы водоотведения, высадка многолетних трав (2021 год).

Как сообщает admrzn.ru, через четыре года на месте нынешней свалки можно будет высадить лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани выступит один из ярчайших российских скрипачей Айлен Притчин
В Новомичуринске умер инструктор по плаванию, которого нашли с раной на лбу
Все контейнерные площадки в Рязани заменят на типовые
Коронавирус не пройдет? В Рязани работает мощное инфекционное отделение для борьбы с заразой
Журналисты и блогеры ЦФО прислали более 100 работ на конкурс СМИ «Ростелекома»
На одной из улиц Рязани запретят парковку автомобилей
Убийство сасовских пенсионеров раскрыли при помощи полиграфа
Они вернулись? В центре Рязани машины обклеили стикерами «СтопХам»
На федеральном канале призвали разобраться в деле рязанской многодетной семьи
В 2019 году более 800 рязанских предприятий выбрали мобильную связь «Ростелекома»
Хамбушевскую свалку ликвидируют по федеральному проекту
В рязанском минздраве прокомментировали увольнения в больнице № 10
Рязанский СК забрал уголовное дело, которое не смогли расследовать в полиции
В Рязанской области построят несколько вертолетных площадок для санавиации
Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука
Более 15 водителей устроились на работу в скорую помощь - им подняли зарплату
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак
ДТП с двумя погибшими на Южной окружной: полиция ищет очевидцев
На здание рязанской филармонии возвращается памятная доска 1956 года
В Рязани сокращают сотрудников больницы №10