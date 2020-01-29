Рязанский СК забрал уголовное дело, которое не смогли расследовать в полиции
Следователи Кораблинского МСО приняли к производству уголовное дело в отношении женщины по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию троих приемных несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
Установлено, что в полицию из прокуратуры поступили материалы по факту «ненадлежащего исполнения рязанкой обязанностей по воспитанию троих приемных детей 2004-2007 годов рождения». Полицейские изучили материалы, возбудили уголовное дело, а потом добросовестно прекратили. После этого материалы передали в Следственный комитет.
В настоящее время следователи изучают все обстоятельства, а ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
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ИСТОЧНИК KP.RU