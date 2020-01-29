ДТП с двумя погибшими на Южной окружной: полиция ищет очевидцев
С информацией о случившемся просят обращаться в следственное управление УМВД
Фото: архив "КП".
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Следственное управление полиции ищет очевидцев ДТП на Южной окружной, унесшего жизнь пожилых супругов. Тогда, 14 декабря примерно в 15.30, «копейка» столкнулась сначала с попутным грузовиком Scania, а затем со встречным бензовозом MAN.
Напомним, в результате аварии погибли 87-летний водитель ВАЗ-2101 и его 86-летняя пассажирка.
С какой-либо информацией о случившемся УМВД по Рязанской области просит обращаться:
- по телефону: (4912)29-74-99;
- по адресу: ул. Фирсова, д.12к1, каб. 13.
ИСТОЧНИК KP.RU