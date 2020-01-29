Рязанка засудила магазин за упавшие на голову коробки с обувью

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:54:50+03:00

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В Рязани вынесли решение по иску местной жительницы к ООО «Шузберри». Она требовала 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за несчастный случай, который произошел с ней на рабочем месте – в магазине упомянутой компании.

5 мая 2019 года рязанка, находясь в комнате предпродажной подготовки товара, попыталась достать коробку с обувью, но тут на нее свалилось еще несколько коробок. Как результат – закрытая-черепно мозговая травмы.

Московский районный суд иск удовлетворил, но частично, взыскав с юридического лица не 50, а 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU