2020-01-29T12:17:57+03:00
Происшествия

«Газель» разнесло от столкновения с тягачом в Рязанской области

39-летний житель Тамбовской области госпитализирован
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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28 января на трассе «Каспий» в Скопинском районе кабину грузовой «Газели» сплющило от столкновения с седельным тягачом DAF. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, этот инцидент случился в 23.20 на 260 километре федеральной автодороги – между селами Гремячка и Немерово.

По предварительной информации, 32-летний водитель тягача, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и тем самым спровоцировал аварию, в результате которой 39-летнего жителя Тамбовской области госпитализировали.

Всего за сутки в 5 ДТП на территории Рязанской области пострадали 6 человек. Автоинспекторы выявили почти 7000 нарушения и задержали 11 пьяных за рулем.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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