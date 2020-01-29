Освоение или благо? На рязанских трассах заменили около 200 остановок
На дорогах Рязанской области за два месяца установили 195 новых остановочных павильонов, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. В ближайших планах у властей заменить еще 60 павильонов.
Все работы по обновлению остановок на дорогах регионального и межмуниципального значения проводит Рязаньавтодор.
Однако жители области не особо оценили эту новость. По словам рязанца Сергея Епихина, раньше остановки были такие, что в них можно было «скрыться от дождя и нигде не дуло».
— И человек 12 там могли без проблем поместиться. Сейчас же пять человек в такой павильон зайдет - и все, место кончилось. Это как так, новые разработки «Все для людей»? - пишет подписчик.
По мнению другого рязанца, скорее всего это [замена остановок] - освоение средств без учета качества эксплуатации.
— Жаль, что чиновники и те, кто разрабатывают такие конструкции, не пользуются общественным транспортом, чтоб могли ощутить все прелести ожидания автобуса в условиях зимы этого года с ветром и дождем.
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ИСТОЧНИК KP.RU