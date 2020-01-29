2020-01-29T10:54:46+03:00
Происшествия

Главу сельского поселения в Рязанской области арестовали на 10 суток

Сергея Лыдина поймали пьяным за рулем в поселке Сотницыно, где он и руководит местной властью
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 25 января, в Сасовском района автоинспекторы остановили 51-летнего мужчину, который ехал по поселку Сотницыно на автомобиле Chevrolet Niva. Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, он не имел прав и был явно нетрезв: изо рта исходил характерный запах, лицо покраснело, а походка на поверку оказалась неустойчивой. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом водителем воздухе 0,278 промилле алкоголя.

В понедельник протокол о нарушении ч.3 ст.12 КоАП рассмотрели в судебном участке №25 и назначили наказание – 10 суток административного ареста.

Выяснилось, что пьяным за рулем попался глава Сотницынского сельского поселения Сергей Лыдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Газель» разнесло от столкновения с тягачом в Рязанской области
Освоение или благо? На рязанских трассах заменили около 200 остановок
Главу сельского поселения в Рязанской области арестовали на 10 суток
Изнасиловавший пенсионерку в ее доме мигрант отсидит меньше 4 лет
В Рязани решат судьбу участка под троллейбусным парком
Рязанскому убийце отменили оправдательный приговор
Рязанские врачи собрали конечности мотоциклиста по частям
ХК «Рязань» выступил с заявлением о приезде хоккеистов из Китая
Прекращение уголовного дела ректора РГУ оспорят в феврале
Главное не целоваться! — тренер ХК «Рязань» о профилактике коронавируса
В центре Рязани в троллейбусе произошло короткое замыкание
Рязанец побывал в опустевшем из-за коронавируса китайском городе
В Рязани слышны непонятные хлопки
Имя хирурга Аллы Левушкиной увековечат
Очевидцев двух смертельных ДТП с пешеходами ищут в Рязани
В одном из баров задержали 17-летнюю девушку с пьяной матерью
Прокуратура разберется в причинах «рыбного» запаха воды в Рязани
Рязанское УФАС вновь переезжает
Тренер китайских хоккеистов: ребят дергают и постоянно проверяют на коронавирус