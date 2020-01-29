Главу сельского поселения в Рязанской области арестовали на 10 суток

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:54:46+03:00

Сергея Лыдина поймали пьяным за рулем в поселке Сотницыно, где он и руководит местной властью

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В субботу, 25 января, в Сасовском района автоинспекторы остановили 51-летнего мужчину, который ехал по поселку Сотницыно на автомобиле Chevrolet Niva. Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, он не имел прав и был явно нетрезв: изо рта исходил характерный запах, лицо покраснело, а походка на поверку оказалась неустойчивой. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом водителем воздухе 0,278 промилле алкоголя.

В понедельник протокол о нарушении ч.3 ст.12 КоАП рассмотрели в судебном участке №25 и назначили наказание – 10 суток административного ареста.

Выяснилось, что пьяным за рулем попался глава Сотницынского сельского поселения Сергей Лыдин.

ИСТОЧНИК KP.RU