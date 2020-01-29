2020-01-29T10:02:47+03:00
Происшествия

Изнасиловавший пенсионерку в ее доме мигрант отсидит меньше 4 лет

Преступление совершено в Рыбновском районе в августе 2019-го
Антон КОНОВАЛОВ
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Вынесен приговор иностранному гражданину, который проник в дом к 70-летней жительнице Рыбновского района и изнасиловал ее. Он отсидит в колонии общего режима 3 года 6 месяцев, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

В одном из сел незваный гость залез в жилище пенсионерки через окно террасы в ночь на 16 августа 2019 года. Совершив преступление, 33-летний мужчина скрылся, но в короткий срок его удалось найти и задержать.

Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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