В Рязани решат судьбу участка под троллейбусным парком

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:04:53+03:00

Назначены слушания. О намерении построить там школу на 1600 мест говорил губернатор

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На 27 февраля в Рязани назначили публичные слушания по участку под троллейбусным парком на улице Дзержинского, 21. Ныне депо не действует.

Документы с предлагаемыми изменениями в Генплан, согласно постановлению главы города, должны размещать с 31 января до даты слушаний. Однако еще в августе 2019-го губернатор Николай Любимов рекомендовал администрации областного центра отвести упомянутый участок под строительство школы на 1600 мест.

На момент публикации постановления муниципальная земля находится в многофункциональной зоне делового, общественного и коммерческого назначения.

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Для этого действующее учреждение нужно перевести. Прежде чиновники предлагали Лесопарк (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU