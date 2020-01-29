В Рязани решат судьбу участка под троллейбусным парком
На 27 февраля в Рязани назначили публичные слушания по участку под троллейбусным парком на улице Дзержинского, 21. Ныне депо не действует.
Документы с предлагаемыми изменениями в Генплан, согласно постановлению главы города, должны размещать с 31 января до даты слушаний. Однако еще в августе 2019-го губернатор Николай Любимов рекомендовал администрации областного центра отвести упомянутый участок под строительство школы на 1600 мест.
На момент публикации постановления муниципальная земля находится в многофункциональной зоне делового, общественного и коммерческого назначения.
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Для этого действующее учреждение нужно перевести. Прежде чиновники предлагали Лесопарк (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU