Рязанские врачи собрали конечности мотоциклиста по частям

28 Янв. 2020 2020-01-28T20:58:13+03:00

Теперь нашпигованного металлом пациента освободили от пластин и винтов

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Летом 2018 года Руслан на своем мотоцикле попал в серьезную аварию. Проезжая перекресток на «зеленый», причем на высокой скорости, он врезался в машину, которая внезапно перегородила ему дорогу.

По счастливой случайности, рядом в тот момент была врач-реаниматолог: она оказала парню первую помощь, вызывала «скорую» и предупредила коллег из ОКБ о сложном пациенте.

- Пациент поступил в отделение с тяжелой сочетанной травмой. Для лечения наши специалисты выполнили остеосинтез костей предплечья, остеосинтез бедренной и таранной костей, - цитирует областной минздрав врача-травматолога Александра Евсюкова.

Проще говоря, хирурги скрепили части костной ткани металлоконструкциями. В общей сложности в тело парня были вставлены 5 металлических пластин и 48 винтов!

После месяца в больнице и полутора лет реабилитации «железяки» стали мешать движению. Чтобы освободить пациента от них, потребовалась работа сразу трех хирургических бригад и больше часа времени.

Теперь Руслан продолжит восстановление, а затем вновь намерен сеть за руль мотоцикла.

Извлеченные из тела пациента элементы. Фото: минздрав Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU