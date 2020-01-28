ХК «Рязань» выступил с заявлением о приезде хоккеистов из Китая
Хоккейный клуб «Рязань» выступил с заявлением о приезде в город команд из Китая. Поводом послужили новости, где визит спортивных коллективов из Поднебесной рассматривался в контексте бушующего там смертельно опасного коронавируса.
Последний, как стало известно на днях, заразен даже во время инкубационного периода (1-14 дней), когда симптомов заболевания нет.
Тем не менее, в клубе заверили, что опасаться нечего. Подкрепили они свое утверждение такими аргументами:
- игроков осматривают по прилете в Россию;
- все три команды приезжают в Рязани, отыграв матчи в Казани и Нижнем Новгороде;
- в Рязани также проводится обследование в соответствии с предписанием Роспотребнадзора (там перечислены обязательные процедуры).
Отметим, 27 января «Рязань» сыграла с клубом «Ценг Тоу», 29-го и 31-го запланированы матчи с командами «КРС-БСУ» и «ОРДЖИ».
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Главное не целоваться! — тренер ХК «Рязань» о профилактике коронавируса
Дмитрий Краморенко прокомментировал отношение хоккеистов к играм с клубами из Китая (подробнее).
На неделе в Рязань приедут три клуба из Китая, где бушует коронавирус
Никаких особых мер предосторожности пока предпринимать не планируется (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU