ХК «Рязань» выступил с заявлением о приезде хоккеистов из Китая

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:01:56+03:00

Болельщиков заверили, что спортсменов обследуют и по прилете в Россию, и после прибытия в город

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Хоккейный клуб «Рязань» выступил с заявлением о приезде в город команд из Китая. Поводом послужили новости, где визит спортивных коллективов из Поднебесной рассматривался в контексте бушующего там смертельно опасного коронавируса.

Последний, как стало известно на днях, заразен даже во время инкубационного периода (1-14 дней), когда симптомов заболевания нет.

Тем не менее, в клубе заверили, что опасаться нечего. Подкрепили они свое утверждение такими аргументами:

- игроков осматривают по прилете в Россию;

- все три команды приезжают в Рязани, отыграв матчи в Казани и Нижнем Новгороде;

- в Рязани также проводится обследование в соответствии с предписанием Роспотребнадзора (там перечислены обязательные процедуры).

Отметим, 27 января «Рязань» сыграла с клубом «Ценг Тоу», 29-го и 31-го запланированы матчи с командами «КРС-БСУ» и «ОРДЖИ».

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ИСТОЧНИК KP.RU