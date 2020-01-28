Прекращение уголовного дела ректора РГУ оспорят в феврале
18 февраля в областном суде рассмотрят апелляцию прокуратуры на решение по уголовному делу против ректора Рязанского госуниверситета Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой. Они обвинялись в превышении должностных полномочий (статья 285 УК РФ).
Напомним, уголовное преследование Минаева и Кирьяновой по ходатайству следователя прекратили с назначением судебного штрафа – по 30 тысяч рублей каждому. Впоследствии прокуратура обжаловала постановление, указав на «нарушения уголовно-процессуального кодекса и неправильное применение уголовного закона».
Произошло это после пресс-конференции, во время которой Минаев напрямую заявил о своей невиновности.
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ИСТОЧНИК KP.RU