2020-01-27T19:01:27+03:00
Общество

Следователи рязанского СК провели Урок мужества для воспитанников Рыбновского интерната

Память о мужестве и героизме нашего народа должна передаваться из поколения в поколение
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

27 января в День воинской славы сотрудники Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области провели для воспитанников подшефной Рыбновской школы-интерната Урок мужества, посвященный 76-годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Рязань в годы Великой Отечественной войны оказалась тесно связана с судьбами многих ленинградцев. За город на Неве сражались 20 тысяч рязанцев, более половины из которых погибли. Только на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге захоронены 278 рязанцев. Регион был в числе других, куда привозили эвакуированных жителей осажденного города и раненых бойцов.

В 1942 году Рязань приняла 110 эшелонов, в которых были вывезены 217 тысяч ленинградцев. С поездов было снято около 600 умерших, захороненных на Рязанской земле. Имена большинства из них известны и увековечены на плитах Ленинградского кладбища Скорбященского мемориала Рязани. Многие из выживших эвакуированных ленинградцев, включая детей, остались здесь навсегда.

Об этих фактах и о беспримерном подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда рассказали офицеры ребятам на Уроке мужества. Также воспитанникам школы-интерната были показаны подготовленные Следственным комитетом фильм и слайды. Кадры о жизни в блокадном городе, детях, 250 граммах хлеба не могли оставить их равнодушными. Присутствующие на уроке почтили память погибших защитников и жителей блокадного Ленинграда минутой молчания.

Память о мужестве и героизме нашего народа должна передаваться из поколения в поколение, связывая нас по патриотическому прошлому и будущему, где истинная любовь к Отчизне выражается в том числе в дани памяти каждому солдату, каждому человеку, каждому городу – всем, кто сражался, погибал и пережил тяжелые годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи рязанского СК провели Урок мужества для воспитанников Рыбновского интерната
Появилось видео, как машина без водителя влетела в музей Солженицына
Губернатор Николай Любимов вручил блокадникам медали в честь 75-летия Победы
На рязанской дороге москвичи испортили «треногу» и попытались откупиться
Рязанский общественный транспорт пройдет срочную дезинфекцию
В Рязани в годовщину снятия блокады умерла блокадница
В Рязани автомобиль без водителя врезался в здание музея Солженицына
Нас осталось 112: в Рязани отдали дань подвигу Северной столицы
Рязанцам предложили подарить друзьям кино
«Эко-Пронск» присылает потребителям счета на давно умерших родных
На неделе в Рязань приедут три клуба из Китая, где бушует коронавирус
«Мармакс» рассказал про систему «Теплый пол»
В минздраве прокомментировали ситуацию вокруг скандала в рязанском травмпункте
Рязанец на глазах дочери устроил скандал в травмпункте
Компания VELLCOM group рассказала о высокопрочном бетоне
Администрация Рязани: Все автобусы №20 исправно работают на линии
В центр детского творчества в Рязани ввалился пьяный
Под утро в Ряжском районе случился пожар с двумя погибшими
У «Рязанской автоколонны 1310» объявился еще один кредитор