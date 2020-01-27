Следователи рязанского СК провели Урок мужества для воспитанников Рыбновского интерната

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:01:27+03:00

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27 января в День воинской славы сотрудники Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области провели для воспитанников подшефной Рыбновской школы-интерната Урок мужества, посвященный 76-годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Рязань в годы Великой Отечественной войны оказалась тесно связана с судьбами многих ленинградцев. За город на Неве сражались 20 тысяч рязанцев, более половины из которых погибли. Только на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге захоронены 278 рязанцев. Регион был в числе других, куда привозили эвакуированных жителей осажденного города и раненых бойцов.

В 1942 году Рязань приняла 110 эшелонов, в которых были вывезены 217 тысяч ленинградцев. С поездов было снято около 600 умерших, захороненных на Рязанской земле. Имена большинства из них известны и увековечены на плитах Ленинградского кладбища Скорбященского мемориала Рязани. Многие из выживших эвакуированных ленинградцев, включая детей, остались здесь навсегда.

Об этих фактах и о беспримерном подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда рассказали офицеры ребятам на Уроке мужества. Также воспитанникам школы-интерната были показаны подготовленные Следственным комитетом фильм и слайды. Кадры о жизни в блокадном городе, детях, 250 граммах хлеба не могли оставить их равнодушными. Присутствующие на уроке почтили память погибших защитников и жителей блокадного Ленинграда минутой молчания.

Память о мужестве и героизме нашего народа должна передаваться из поколения в поколение, связывая нас по патриотическому прошлому и будущему, где истинная любовь к Отчизне выражается в том числе в дани памяти каждому солдату, каждому человеку, каждому городу – всем, кто сражался, погибал и пережил тяжелые годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU