27 Янв. 2020 2020-01-27T18:48:15+03:00

Появилось видео, как машина без водителя влетела в музей Солженицына. Фото: Константин МОГИЛИН

Авария произошла днем, и по счастливой случайности в нелепом ДТП никто не пострадал

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Появилось видео, на котором показан момент ДТП на улице Ленина с участием иномарки. Напомним, днем 27 января автомобиль КIA Sorento врезался в недавно отреставрированное здание музея Солженицына.

Оказалось, что машина ехала без водителя более 40 метров, пересекла оживленный перекресток и врезалась в здание, снеся водосточную трубу. При этом, на протяжении нескольких минут не удавалось выяснить, где именно находится водитель иномарки (читать подробнее).

Официальной информации по факту дорожного происшествия не поступало.

Машина без водителя попала в ДТП.

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ДТП произошло на улице Кудрявцева. Подробности происшествия уточняются (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU