2020-01-27T18:48:49+03:00
Происшествия

На рязанской дороге москвичи испортили «треногу» и попытались откупиться

За 40 тысяч рублей полицейскому предложили забыть о выходке на трассе М5
Антон КОНОВАЛОВ
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В Шиловском районе заключили под стражу двух жителей Московской области. Один из них подозревается в покушении на дачу взятки, другой – в покушении на посредничество.

53-летний водитель неназванной фирмы вез своего 28-летнего директора, который, как оказалось, неоднократно судим за кражи. На 280 километре М5 «Урал» он решил остановиться, чтобы ударить по камере комплекса фотофиксации нарушений ПДД. Повалив камеру, он заодно разбил водительское стекло автомобиля оператора этого комплекса – 35-летняя женщина и рассказала обо всем полицейским.

Вскоре автоинспекторы остановили машину подозреваемых и доставили их в отдел. Там руководитель и его подчиненный поочередно предложили старшему лейтенанту Алексею Жатикову 40 тысяч рублей, чтобы тот обо всем «забыл».

Дознаватель отказался и предупредил мужчин об уголовной ответственности, однако они сделали новую попытку и вложили купюры в ежедневник. Теперь, пока расследуется уголовное дело, гости из соседнего региона находятся в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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