27 Янв. 2020 2020-01-27T18:46:08+03:00

Карты с вариативным дизайном и номиналом можно приобрести в кинотеатре «Формула кино» и онлайн

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Ищешь подарок для друзей и знакомых, чтобы порадовать их в праздники? Подарочная карта — идеальное решение, ведь отличные фильмы — это непередаваемые эмоции. Дари эмоции. Дари кино!

Такое предложение рязанцам сделали в кинотеатре «Формула кино» (ТЦ «Виктория плаза»). Подарочные карты можно приобрести на кассе либо на сайте kinoteatr.ru. Номинал варьируется от 500 до 5000 рублей. Кроме того, есть возможность выбрать один из восьми видов дизайна.

На правах рекламы.

Рязанцам предложили подарить друзьям кино.

ИСТОЧНИК KP.RU