«Эко-Пронск» присылает потребителям счета на давно умерших родных

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:03:41+03:00

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Жители города Сасово через районную газету «Сасовская неделя» обрушились с критикой на ООО «Эко-Пронск» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Первой ласточкой стало сообщение директора местного индустриального колледжа Сергея Воронина, которому пришла платежка за вывоз мусора с вписанными туда матерью и тещей. Только вот обе родственницы давно умерли – в 1999 и 2016 году.

По словам уважаемого горожанина, он отстоял многочасовую очередь в паспортный стол, а затем еще одну - в офис «Эко-Пронска»:

- Мне пришлось дважды пройти эту унизительную процедуру по удалению давно умерших родных. Думал, что всё доказал, а за декабрь опять получил тоже самое, - цитируют Сергея Михайловича журналисты.

Затем своими историями стали делиться читатели. Одной из семей регоператор вписал в счет умерших бабушку и деда. «Вопрос – почему жители должны доказывать свою правоту? Захотели заработать деньги, так зарабатывайте честно», написал автор отзыва.

Пожаловалась также пожилая пара, у которой дети давно живут отдельно, но тоже - все трое - оказались учтены в платежном документе. Читатель пошел разбираться и испытал не самые приятные эмоции:

«Такого безобразия, как в конторе «ЭКО-Пронск», давно не видел. Полный коридор народа, в основном старые люди, духота, сеть некуда. Отстояли 2 часа 35 минут для того, чтобы найти истину. Это что за порядки такие?».

Позже глава администрации города Елена Рубцова встретилась с территориальным менеджером регоператора, о чем написала в соцсетях:

- Из беседы выяснилось, что решение формировать собственную базу обслуживаемого населения принял регоператор. (…)Я настаиваю на сотрудничестве ООО «Эко-Пронск» с ООО «Метком», так как база предыдущей организации не вызывала спорных вопросов.

ДОСЛОВНО

Как регоператор комментирует ситуацию с неверно указанным количеством проживающих:

- ООО «Эко-Пронск» заблаговременно вел масштабную работу по формированию базы данных. Информация была запрошена с сайтов Росреестра и ГИС ЖКХ, куда региональным операторам предоставлен официальный доступ. В настоящее время ведется работа с управляющими компаниями. Однако, учитывая, что база данных постоянно меняется – люди уезжают, приезжают, рождаются, умирают - неточности исключать нельзя.

Соответственно, формирование актуальной базы данных процесс достаточно трудоемкий и непрерывный, ввиду чего ООО «Эко-Пронск» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит всех граждан, получивших некорректные квитанции, отнестись с пониманием.

Для перерасчёта нужно обратиться в абонентский отдел по адресу: г. Рязань, ул. Горького д. 30, либо на электронную почту abonent@ecopronsk.ru прислать заявление на перерасчет с приложением подтверждающих документов (органа, осуществляющего регистрацию гражданина по месту жительства), либо заверенную копию. Заявление можно скачать на нашем сайте ecopronsk.ru (см. внизу страницы - Ред.).

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ИСТОЧНИК KP.RU