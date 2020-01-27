27 Янв. 2020 2020-01-27T14:35:54+03:00

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Девелопер «Мармакс» рассказал про систему «Теплый пол» в комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева». «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — малоэтажный жилой комплекс не только с уникальными концепциями «Маркет», «Фитнес-зал», «Детская игровая комната», «Двор-галерея».

В каждой квартире девелопер устанавливает систему «Теплый пол» в мокрых зонах и холле.

Фото: компания "Мармакс".

— Внедрение современных технологий помогает сделать жизнь наших клиентов комфортнее. Мы устанавливаем систему водяного теплого пола. Это одна из самых экологичных систем обогрева, благодаря которой воздух в вашей квартире прогревается равномерно, — поделились в пресс-центре.

Если у вас есть дети, то вы хорошо понимаете насколько важно такое инженерное решение.

— Ваши дети могут играть на полу столько, сколько им хочется, а вам будет приятно ходить по квартире, занимаясь уборкой, и чувствовать вы себя будете более комфортно благодаря равномерному прогреву пола, — поделились в компании.

Фото: компания "Мармакс".

В процессе работы, теплый пол не выделяет вредных веществ, не допускает скопления влаги в помещении и не делает воздух в квартире сухим.

— Мы заботимся о вашем комфорте! Не тратьте время на установку системы «Теплый пол», на переустановку оконных систем и входных дверей, на поиск высококлассных специалистов — покупайте квартиры в жилом комплексе с уже готовыми качественными инженерными системами и решениями, — заключили в пресс-центре.

Подробную информацию о квартирах жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» вы узнаете по телефону (4912) 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU