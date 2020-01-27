Администрация Рязани: Все автобусы №20 исправно работают на линии
Десять автобусов маршрута №20 исправно работают на линии. Об этом на встрече с председателем комитета ТОС «На Шевченко» Марией Мунтанион заявил начальник управления транспорта Андрей Михно. По словам чиновника, это подтверждает и сайт bus62.
— Все автобусы удобные и низкопольные, это обеспечивает более комфортную поездку пассажиров, — заверил Михно.
Кроме того, активистка поблагодарила чиновника за сокращение интервала ожидания маршрутного такси №49. Сейчас, по ее словам, транспорт приезжает часто.
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ИСТОЧНИК KP.RU