В центр детского творчества в Рязани ввалился пьяный
Охранник выпроводить его не сумел – понадобилась помощь силовиков
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В Рязани на улица Щорса пьяный мужчина ввалился в центр детского творчества «Южный». Он начал распивать спиртное прямо в стенах учреждения, не реагируя на просьбы уйти.
Местный охранник выпроводить наглеца не сумел и нажал тревожную кнопку. На вызов, поступивший 24 января около 9 часов вечера, среагировали сотрудники вневедомственной охраны.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, силовики задержали нарушителя и передали его в полицию для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU