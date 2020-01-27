В центр детского творчества в Рязани ввалился пьяный

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:50:20+03:00

Охранник выпроводить его не сумел – понадобилась помощь силовиков

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В Рязани на улица Щорса пьяный мужчина ввалился в центр детского творчества «Южный». Он начал распивать спиртное прямо в стенах учреждения, не реагируя на просьбы уйти.

Местный охранник выпроводить наглеца не сумел и нажал тревожную кнопку. На вызов, поступивший 24 января около 9 часов вечера, среагировали сотрудники вневедомственной охраны.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, силовики задержали нарушителя и передали его в полицию для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU