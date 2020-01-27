Под утро в Ряжском районе случился пожар с двумя погибшими
Обнаружены тела женщины и мужчины – хозяина дома
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Два человека погибли в результате пожара в Ряжском районе. Горел жилой дом в селе Салтыки, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
На вызов, поступивший в 3.59, выехали два расчета. На месте происшествия пожарные обнаружили тела двух погибших – 45-летней женщины и 44-летнего хозяина дома.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
За выходные пожары в Рязанской области унесли жизни еще двух людей – жителя села Старобокино Сараевского района и рязанки с улицы Радиозаводской.
ИСТОЧНИК KP.RU