У «Рязанской автоколонны 1310» объявился еще один кредитор

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:43:30+03:00

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«Рязанская автоколонна №1310» вступила в процедуру банкротства еще в декабре 2018-го, однако различные организации до сих пор продолжают заявлять свои требования. К полутора десяткам кредиторов в реестре может присоединиться еще один - ООО «Консалтинг ЮрМарт».

Эта фирма, зарегистрированная в подмосковной Коломне, пытается вернуть около 250 тысяч рублей. Большую часть (более 200 тысяч) - за проведенную оценку уязвимости транспортных средств «Автоколонны» - кредитор просит взыскать вне очереди как расходы на мероприятия по недопущению катастроф.

Заметим, что, согласно отчету конкурсного управляющего, общая сумма долгов «Автоколонны» - 136,7 млн рублей. Имущество, состоящее на балансе муниципального предприятия, оценивается в 212 млн рублей. Притом ранее в администрации города заявили, что расплатятся с кредиторами из местного бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU